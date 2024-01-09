Полиция Петрозаводска просит помощи в поисках возможной воровки

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, запечатленную на видео. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи в одном из торговых центров. Личность женщины пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам 89110509802 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД