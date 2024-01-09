Десятки водителей отстранены от управления в Петрозаводске в праздники

В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги новогодних рейдов. От управления за период праздников был отстранен 31 водитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 18 автомобилистов были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Еще 13 человек управляли транспортом, не имея водительских прав.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку.

Жителей Петрозаводска попросили сообщать о пьяных водителях по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД