09 января 2024, 12:49
Десятки водителей отстранены от управления в Петрозаводске в праздники
В ГИБДД столицы Карелии подведены итоги новогодних рейдов
В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги новогодних рейдов. От управления за период праздников был отстранен 31 водитель, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 18 автомобилистов были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Еще 13 человек управляли транспортом, не имея водительских прав.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку.
Жителей Петрозаводска попросили сообщать о пьяных водителях по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД