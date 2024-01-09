Две семьи сняли у мошенников несуществующие домики в Карелии

Жители юга и центра европейской территории России приехали в Карелию отмечать Новый год, а в итоге оказались в полиции в Сортавальском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Жертвами мошенников стали две семьи. Они находили в интернете объявления о сдаче домиков в аренду, внесли предоплату, а уже в Карелии выясняли, что таких коттеджей в принципе не существует. Одна семья лишилась 13 700 рублей. А вторая и вовсе хотела провести у нас все праздники и перевела злодеям 136 тысяч рублей.

Отмечается, что на сайте, который привлек потерпевших, размещены фотографии из совсем других мест. По заявлениям проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch