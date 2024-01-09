Жилой дом сгорел минувшей ночью в Карелии

В полночь 9 января на пульт Единой службы спасения-01 Муезерского района поступило сообщение о том, что в поселке Волома горит одноэтажный деревянный жилой дом. По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Муезерский и Суккозеро, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев расстояние более 30 километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, деревянное строение было объято огнем. До прибытия профессиональных пожарных огонь как могли сдерживали бойцы поселковой добровольной пожарной дружины. Общими усилиями распространение огня было остановлено через 40 минут, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП строение дома было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz