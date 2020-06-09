Автомобиль жестко сбил пешехода в Петрозаводске

Вечером 8 июня в Петрозаводске мужчина попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел в 20:21 на Лесном проспекте у дома №31 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как пешеход перешел одну проезжую часть, далее постоял некоторое время на разделительной полосе и резко побежал через дорогу. В этот момент его сбил автомобиль, который поворачивал на проспект от гаражных боксов.

В результате происшествия мужчина получил повреждения. В сводку ГИБДД эта авария не попала.