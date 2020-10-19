Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

Автомобиль вылетел в кювет сегодня днем на севере Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 14:13 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Беломорский район, 1 км автомобильной дороги «Пушной – Беломорск»,

– говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших уточняется.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото с ainews.kz).