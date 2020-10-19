Девочку на велосипеде сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Ребенка на велосипеде сбили в Петрозаводске. Авария произошла 18 октября в 12:59 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе. В аварии пострадала девочка, 2007 года рождения. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Автомобиль, предположительно «Нисан Альмера», сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. После случившегося водитель уехал и в ГИБДД не сообщил. В настоящее время его разыскивает Госавтоинспекция.

Также дорожная полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, а также тех, у кого есть запись с видеорегистратора. Сообщить информацию можно по телефонам дежурной части: 71-59-00, 78-44-44.