Автомобиль влетел в пешеходов на Древлянке

Авария на пешеходном переходе на Лососинском шоссе произошла вечером во вторник. Кадры, на которых запечатлен момент ДТП, опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все произошло 14 декабря в 17:21. На записи видно, как один автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом, люди начинают переходить дорогу. В этот момент движется автомобиль, который, судя по стоп-сигналам, водитель пытался остановиться, но машина продолжала двигаться.

В итоге автомобиль снес пешеходов, задев, минимум двух человек. Машина остановилась не сразу, из нее выбежали люди. (видео CityLink)