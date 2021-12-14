В Сегеже начальника строительного участка обвинили в гибели работника

59-летнего начальника строительного участка в Сегеже обвинили в нарушении правил безопасности строительных работ, в результате чего погиб молодой человек, сообщили в пресс-центре СУ СК по Карелии.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. К демонтажу крыши привлекли 23-летнего молодого человека, который не прошел технический инструктаж и не имел допуска работы на высоте.

Начальник участка инженерно-технического отдела строительной организации не обеспечил молодого человека средствами безопасности. Молодой работник упал в проем между листами крыши с высоты более 15 метров и погиб.

Материалы уголовного дела направят в суд. Наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет. (фото pixabay.com, annawaldl)