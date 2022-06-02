Автомобиль снес столб в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске автомобиль влетел в столб на Лесном проспекте в районе пересечения с Суоярвским шоссе. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как машина, ехавшая по проспекту, неожиданно повернула в сторону обочины и срезалась в столб.

В результате происшествия транспортное средство получило повреждения. Причины этого инцидента неизвестны. Фото: скриншот видео CityLink