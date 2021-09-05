Автомобиль снес пешехода в Кондопоге

Пешехода жестко сбили практически на пустой дороге в Кондопоге. Страшный момент аварии попал на камеру видеонаблюдения CityLink. Дорожный инцидент случился 4 сентября в 08:55 на улице Советов, у дома №18.

На кадрах видно, как мужчина пропускает несколько автомобилей, которые едут по улице Советов, затем сам выходит на дорогу. Затем, вероятно, мужчина увидел, стремительно приближающийся автомобиль – пешеход сперва ускорился, потом сбавил шаг и в итоге подлетел в воздух. Мужчина совершил несколько кувырков в воздухе и упал на проезжую часть примерно в десятке метров от того места, где пытался «проскочить» проезжую часть. Машине удалось полностью остановиться не сразу. Спустя время пострадавшего увезла «скорая».

По сообщению dtpptz.ru, авария случилась в зоне видимости пешеходного перехода. По предварительным данным, мужчина находится в тяжелом состоянии.