Продавца оштрафовали из-за обуви, подделанной под известный бренд

В Арбитражном суде Карелии рассмотрели дело о продаже индивидуальным предпринимателем обуви известного бренда.

Бизнесмен торговал спортивной обувью, которая, если присмотреться, не соответствовала оригинальной продукции компании. У продавца не было информации об изготовителе обуви, товарно-сопроводительных документов и лицензионного соглашения на использование бренда, сообщили в прокуратуре.

Торговля контрафактом попала под административную статью. Предпринимателю в качестве наказания назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. (фото Couleur, pixabay.com)