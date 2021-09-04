Магазин и отель в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Сегодня днем несколько зданий в железнодорожном районе Петрозаводска остались без холодной воды. Отключение произошло в 13:00, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Воду отключили на улице Халтурина, 3, 3-б, 11, (магазин), 13 (отель), а также на улице Боровая, 14-а.

Причиной неудобства стало повреждение на сетях. Устранять повреждение планируют лишь в воскресенье, 5 сентября. (фото pixabay.com)