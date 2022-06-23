Автомобиль снес коляску с 10-месячным ребенком на Древлянке

Медики Детской республиканской больницы передали в Госавтоинспекцию Петрозаводска сообщение о маленьком ребенке, который попал в ДТП на Древлянке. В больницу обратилась мама десятимесячного малыша, маленькому пациенту оказали медицинскую помощь, сообщили нашему изданию в дорожной полиции.

Дорожное происшествие произошло 22 июня в 10:42 на Лесном проспекте, 31. Момент ДТП запечатлела камера уличного наблюдения CityLink.

Женщина с коляской переходила проезжую часть по пешеходному переходу. При этом женщина дождалась, чтобы машины остановились, и она смогла перейти дорогу.

Автомобили, двигавшиеся в два ряда, остановились, чтобы ее пропустить. Но машина, двигавшаяся в крайнем правом ряду, не стала замедляться перед пешеходным переходом.

В результате автомобиль задел коляску. Коляска упала, ребенок оказался на асфальте. Женщина подбежала к нему и схватила на руки.

Водитель остановился чуть дальше. Из машины вышли два человека и подошли к женщине с ребенком. Через какое-то время они усадили ее в автомобиль и уехали. В Госавтоинспекцию водитель не сообщил о случившемся.