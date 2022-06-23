Похититель узнал, что его ищут, и вернул украденный велосипед

В полицию Костомукши обратился 36-летний местный житель. Он оставил около дома велосипед, причем ненадолго. Но когда возвратился, не обнаружил его, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Полицейские по записи с камеры наблюдения установили подозреваемого. Это ровесник потерпевшего, ранее имевший проблемы с законом.

Мужчина сказал, что взял чужой велосипед, чтобы покататься. Но когда узнал, что его ищет полиция, вернул похищенное на место.

В Петрозаводске детский велосипед за семь тысяч рублей украли из подъезда. Подозреваемый – 46-летний мужчина. Он сказал, что был пьян, доехал на чужом велосипеде до дома, а потом хотел его продать, но не успел. // Фото: pxhere.com