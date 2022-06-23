Гулявшей на улице 11-летней девочке выстрелили в голову, она в коме

Школьница гуляла с друзьями и получила пулю в голову. Трагедия произошла вечером 22 июня в Нижней Синячихе на Урале. Сейчас 11-летня девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, стрелявшего не нашли, передает Е1.ru.

Ребята рассказали, что внезапно услышали звук выстрела и увидели, что их подружка лежит с раной в голове. По данным Telegram-канала «Лампа», малышку отвезли в местную больницу родители, оттуда ее на самолете отправили в Екатеринбург, в детскую больницу № 9.

Зрачки девочки не реагировали на свет, ее ввели в медикаментозную кому. Врачи сделали трепанацию, пришлось удалить часть черепной коробки, так как на мозг давила огромная гематома.

Школьница из благополучной многодетной семьи, она хорошо учится, всегда была жизнерадостной.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по региону. Но стрелявшего пока не нашли. // Фото: pxhere.com