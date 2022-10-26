Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Петрозаводске

Днем 25 октября в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Инцидент случился в 13:47 на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной и Ключевского шоссе. На кадрах видно, как легковой автомобиль не уступил дорогу машине медиков. Экстренное торможение не смогло предотвратить аварию.

В результате столкновения движение на перекрестке оказалось затруднено. Фото: скриншот видео Sampo.ru