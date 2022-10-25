Несколько сейсмособытий зафиксированы в Финском заливе

Финский Сейсмологический институт 20 и 21 октября зафиксировал несоклько сейсмических событий неясного происхождения в Финском заливе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что четыре толчка непонятного происхождения произошли рядом с российскими Приморском и Выборгом в четверг с 12:35 до 18:32. Сообщается также, что приборы отметили варьирование магнитуды от 1,4 до 2 баллов. Еще одно сейсмособытие примерно в этом же районе в том же промежутке времени зарегистрировали в пятницу .

Напомним, примерно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток». Причина данных толчков не называется. Фото: pxhere.