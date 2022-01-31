31 января 2022, 07:55
Автомобиль сгорел ночью в Карелии
Пожарные привлекались для тушения возгорания в поселке Поросозеро
Ранним утром 30 января на пульт Единой службы спасения Суоярвского района поступило сообщение о том, что в поселке Поросозеро горит легковой автомобиль. Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные быстро справились с огнем, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Несмотря на это, автомобиль ВАЗ-2115 был значительно поврежден огнем. По какой причине сгорел отечественный автомобиль, а также материальный ущерб устанавливают специалисты.
Всего же за пятницу и прошедшие выходные на территории республики было зарегистрировано семь пожаров. Фото pixabay.com/RonaldPlett