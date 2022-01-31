Баня сгорела под Петрозаводском

Воскресной ночью 30 января в 3 часа 36 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в поселке Виданы горит частная баня. По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселка Чална и один пожарный расчет из Петрозаводска, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином, и спасти баню уже было невозможно.

В результате ЧП строение бани было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

А накануне, в субботу днем, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в городе Кондопога загорелся частный гараж. В результате ЧП строение деревянного гаража было повреждено огнем на площади 50 квадратных метров.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка. Фото pixabay.com/12019