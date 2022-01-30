Улицы Петрозаводска покрылись водой, а в некоторых домах ее нет

Вечером 29 января около дома № 43 на улице Балтийской в Петрозаводске обнаружили сильную течь. Из-за аварии отключили воду в школе № 26 и в доме на той же улице, сообщили в ЕДДС.

«Водоканал» до сих пор устраняет повреждение, но водоснабжение в доме № 11 по улице Балтийской утром в воскресенье восстановили по временному водопроводу. Воды в 26-й школе до сих пор нет.

Очевидец в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте разместил видео разлившейся по проезжей части воды. Вечером в субботу ее было очень много.

- На улице Балтийской начиная от улицы Лыжной и примерно до шиномонтажа. Опять что-то прорвало. Воды нормально так на проезжей части, написал он.

Утром 30 января сильную течь обнаружили уже около дома № 43 на улице Калинина. Водоснабжение в квартирах в 13: 15 отключили и сейчас пытаются организовать подачу холодной воды по временному водопроводу.

Информацию об аварии передали в АО «ПКС – Водоканал». //

Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте