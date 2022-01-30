Причастного к преступлению мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают местонахождение и личность подозреваемого. Мужчина запечатлен на видеозаписи, сообщили в МВД Карелии.

Возможно, он причастен к совершенному 21 января на проспекте Александра Невского имущественному преступлению.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 434 11 08, 8 921 016 92 87. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник