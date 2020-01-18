Автомобиль сбил 15-летнего подростка в центре Петрозаводска

15-летний подросток пострадал сегодня в ДТП в центре карельской столицы. Юношу предположительно в 18:00 сбил автомобиль на улице Красной в карельской столице.

«На улице Красной, не доезжая до ТЦ «Макси», в нескольких метрах до нового светофора сбили 15-летнего подростка, мальчика. Какие травмы получил ребенок неизвестно, пострадавший госпитализирован. Переходил дорогу в неположенном месте»,

– сообщили очевидцы события нашему порталу.

Ранее мы писали о том, что сегодня автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов на улице Красноармейской. Видео этого ДТП можно посмотреть здесь.