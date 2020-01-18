Женщина лишилась 65 тысяч рублей после разговора по телефону

17 января в ОМВД России по Прионежскому району обратилась жительница одного из поселков. Она сообщила об обманном хищении средств, сообщает МЧС по РК.

Женщине позвонил некто и представился сотрудником безопасности банка. «Вы сейчас что-либо приобретали в интернет-магазине? Нет? А знаете ли Вы гражданина по фамилии …, он как раз в эти минуты пытается совершить покупки с помощью Вашей карты» - с этого начался диалог.

Женщина не обратилась в собственный банк по официальному номеру горячей линии, а, растерявшись, выполнила то, что заставил сделать абонент. Якобы для отмены посторонних операций по приобретению товаров следовало продиктовать данные карты. К слову, номер карты, срок действия и трехзначный код на обратной стороне, также никогда не вызнают в телефонном общении настоящие работники банков.

Обманом неизвестный лишил жительницу Прионежья 64 990 рублей. Полицейские проводят проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прионежская полиция призывает жителей Карелии не верить телефонным звонкам, в которых сообщается о хищении средств со счета, так как звонки от имени лже-работников банков в настоящее время - наиболее распространенный способ мошенничества.