Автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар в Петрозаводске

Серьезное ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло сегодня в 14:58 на пересечении улиц Красноармейская и Горького в Петрозаводске. Момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк».

Судя по кадрам, один из участников движения делал левый поворот с улицы Красноармейской на улицу Горького в сторону Гоголевского центра. Перед ним на перекрестке притормозил легковой автомобиль, двигавшийся от площади Гагарина в сторону улицы Горького, так как закончит проезд перекрестка он не мог. Впереди образовалась пробка. Легковушка уступила дорогу автомобилю, который делал левый поворот.

В это время со стороны площади Гагарина в сторону улицы Горького летела легковушка, которая стала обгонять, остановившийся на перекрестке автомобиль. В этот момент автомобиль, делавший левый поворот и столкнулся с легковушкой, пытавшийся на скорости проскочить перекресток.

От удара один из автомобилей выбросило на тротуар, где стояли два пешехода, ожидая зеленого сигнала светофора. От удара их откинуло к стене торгового центра «Гоголевский».

Как сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на Госавтоинспекцию Петрозаводска, женщины-пешеходы госпитализированы.