Два легковых автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске

Невнимательность на перекрестке привела к ДТП. Два легковых автомобиля в 18:15 в четверг, 16 ноября, не смогли разъехаться на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Чкалова, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, легковые автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП выезжал на перекресток, двигаясь в прямом направлении, судя по видео, на запрещающий сигнал светофора, из полосы, предназначенной для поворота налево. В это же время второй автомобиль совершал левый поворот на улицу Чапаева.

«К счастью, обошлось без жертв. ДТП предшествовала «неразбериха» на перекрестке», – сообщает издание.