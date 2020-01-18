Водитель получил 2 года за смертельное ДТП в Карелии

Водитель, по вине которого погиб молодой человек, ближайшие два года проведет в колонии поселении. Точку в этом деле 16 января 2020 года поставил Верховный суд Республики Карелия, об этом сообщает сайт Пряжинского районного суда.

Приговор первой инстанции был вынесен 20 ноября 2019 года по ч. ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в июне 2018 года на автодороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе (подробнее здесь). Водитель «Toyota Corolla», выполняя маневр остановки транспортного средства, не убедился в его безопасности, съехал на обочину, где совершил наезд на пешехода. В результате аварии скончался молодой человек, которому накануне исполнилось 18 лет.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также принято решение о запрете водителю управлять транспортными средствами в течение 2 лет. Судом на осужденного возложена обязанность самостоятельно прибыть в колонию-поселение.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, защитник осужденного подала апелляционную жалобу, которая Верховный судом Республики Карелия оставлена без удовлетворения.