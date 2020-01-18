18 января 2020, 11:13
Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП
Авария с участием пешехода произошла на Кукковке в карельской столице
В минувшую пятницу, 17 января, в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
По информации ГИБДД РК, в 11:20 во дворе дома №14 по улице Ровио автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил на 50-летнего пешехода.
«В результате ДТП телесные повреждения получила женщина-пешеход. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. После ДТП пешеход, самостоятельно обратилась за медицинской помощью в БСМП г. Петрозаводска, где ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются»,
– говорится в сообщении автодорожного ведомства.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.