Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

В минувшую пятницу, 17 января, в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По информации ГИБДД РК, в 11:20 во дворе дома №14 по улице Ровио автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил на 50-летнего пешехода.

«В результате ДТП телесные повреждения получила женщина-пешеход. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. После ДТП пешеход, самостоятельно обратилась за медицинской помощью в БСМП г. Петрозаводска, где ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются»,

– говорится в сообщении автодорожного ведомства.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.