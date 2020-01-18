Карельские пограничники выявили экстремиста

17 января вступило в силу постановление Полярнозоринского районного суда в отношении жителя г. Полярные Зори Мурманской области, 1985 г.р., который признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Гражданин размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети «Вконтакте» материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Судом было учтено добровольное прекращение гражданином противоправного поведения и назначено наказание в виде штрафа. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.