Автомобиль сбил пешехода в Кондопоге и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района установили водителя, совершившего наезд на пешехода и уехавшего с места ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации дорожной полиции, 13 января около 19 часов у дома №31 на Октябрьском шоссе в Кондопоге, «неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода – 48-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получили травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью».

Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил. В последствие сотрудники ГИБДД установили его личность. Им, точнее ей, оказалась 49-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Фольксваген Пассат».

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за уезд с места ДТП в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ водителю грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.