Автомобиль промчался по Петрозаводску со скоростью 182 км/ч

В Петрозаводске автомобиль «Фольксваген» промчался по дороге со скоростью 182 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел в 23 часа 18 января на Лесном проспекте. Нарушение было зафиксировано при помощи камеры фотофиксации. Водитель оштрафован на 5000 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что ситуация на дорогах Карелии сейчас сложная. Мокрый снег и гололедица делают трассы крайне опасными. Попасть в неуправляемый занос на большой скорости на скользкой дороге очень просто.

ГИБДД рекомендует автомобилистам выбирать скорость с учетом погодных условий и не нарушать скоростной режим. // Фото Госавтоинспекции Карелии