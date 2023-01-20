Мужчина в Питкяранте приревновал жену к прошлому и порезал ей шею

Ревность сделала из 42-летнего жителя Питкяранты уголовника. Раньше мужчина не был судим, сообщили в МВД Карелии.

Он выпил спиртное и вспомнил обиду, которую ему причинила жена. Сильная ревность заставила мужа взять нож. Он решил припугнуть супругу и приставил лезвие к ее шее. При этом угрожал убийством и сильно надавил.

На горле потерпевшей образовалась рана, она пожаловалась родственнику, а тот вызвал полицию и врачей. Ранение впоследствии расценили не причинившим здоровью вреда. Но возбудили уголовное дело об угрозе убийством. // фото: dreamstime.com