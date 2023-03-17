Автомобиль промчался по набережной Варкауса со скоростью 160 км/ч

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о случаях серьезного превышения скоростного режима автомобилями в городе в феврале 2023 года. Информация приведена пресс-службой ведомства.

Так, на набережной Варкауса водитель автомобиля «Шкода» разогнался до 160 км/ч, таким образом превысив разрешенную скорость на 100 км/ч. Это рекорд февраля.

Автомобиль «Джили» двигался там же со скоростью 129 км/ч. На Карельском проспекте автомобиль «Киа» разогнался до 135 км/ч.

За превышение установленной скорости движения на величину более 60, но менее 80км/ч предусмотрен административный штраф от 2000 до 2500 рублей, за превышение на величину более 80 км/ч - штраф 5000 рублей, напомнили в ведомстве.

Всего за два месяца в Карелии водители проигнорировали скоростной режим более 50 тысяч раз. // Фото ГИБДД Петрозаводска