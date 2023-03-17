Мужчина умер на улице в Петрозаводске, трагедия попала на видео

Сегодня утром в Петрозаводске мужчина умер прямо на улице. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Трагедия случилась в 8:21 у ТЦ «Главный» на Октябрьском проспекте. На кадрах видно, как человек идет по тротуару, после чего падает. Прохожие вызвали скорую помощь, но горожанин скончался до приезда медиков.

Что стало причиной смерти мужчины, не уточняется. // Фото: скриншот видео CityLink