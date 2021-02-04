Автомобиль перевернулся в Петрозаводске

Сегодня в 14:17 на Лесном проспекте в Петрозаводске перевернулся внедорожник. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль двигался в сторону Чапаевского кольца в правом ряду. Уходя от столкновения с ехавшей впереди машиной, внедорожник сдал вправо, наехал на бордюр и опрокинулся на правый борт.

Транспортное средство получило механические повреждения. Движение на данном участке дороги оказалось затруднено.