04 февраля 2021, 19:23
Происшествия

Автомобиль перевернулся в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на Лесном проспекте

Сегодня в 14:17 на Лесном проспекте в Петрозаводске перевернулся внедорожник. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль двигался в сторону Чапаевского кольца в правом ряду. Уходя от столкновения с ехавшей впереди машиной, внедорожник сдал вправо, наехал на бордюр и опрокинулся на правый борт.

Транспортное средство получило механические повреждения. Движение на данном участке дороги оказалось затруднено.

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