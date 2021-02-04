04 февраля 2021, 19:01
Происшествия

Пропавшего мужчину с декабря ищут в Петрозаводске

Юрий Зинченко ушел из дома на Древлянке и не вернулся

Полиция Петрозаводска продолжает розыск пропавшего без вести Юрия Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

40-летний мужчина покинул место жительства на Древлянке в декабре прошлого года. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Сообщается, что в конце декабря его видели на улице Зеленой.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.

Обсудить
просмотр
181854
Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
Розыск
Юрий Зинченко
МВД
Полиция
новости петрозаводска
улица Зеленая