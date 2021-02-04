Инспекторы ДПС помогли попавшему в передрягу на «Коле» водителю

3 февраля в Олонецком районе на трассе «Кола» полицейские помогли водителю, машина которого вылетела с дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Инспекторы ДПС Андрей Коваленко и Александр Веселов патрулировали трассу, когда заметили автомобиль «Шевроле». Оказалось, что водитель в сложных дорожных условиях не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Самостоятельно выбраться автомобилист не смог.

При помощи троса стражи порядка вытянули иномарку на дорогу. Полицейские пожелали водителю счастливого пути и посоветовали почаще отдыхать в дороге, поскольку мужчине предстояло добраться до Мурманска.

Автомобилистов республики просят быть внимательными и предельно осторожными в условиях зимней дороги. Фото ГИБДД