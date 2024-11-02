02 ноября 2024, 07:10
Происшествия

Автомобиль перевернулся после ДТП на проспекте в Петрозаводске

Городская камера наблюдения засняла дорожный инцидент на Древлянке

В пятницу, 1 ноября, в 21:10 в Петрозаводске на Лесном проспекте после ДТП перевернулся автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости летит по магистрали. В какой-то момент машина врезается в другое транспортное средство, которое совершало перестроение.

После столкновения первый автомобиль перевернулся. На месте работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются. // Фото: скриншот видео CityLink

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