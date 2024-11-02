Автомобиль перевернулся после ДТП на проспекте в Петрозаводске

В пятницу, 1 ноября, в 21:10 в Петрозаводске на Лесном проспекте после ДТП перевернулся автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости летит по магистрали. В какой-то момент машина врезается в другое транспортное средство, которое совершало перестроение.

После столкновения первый автомобиль перевернулся. На месте работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются. // Фото: скриншот видео CityLink