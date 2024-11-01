01 ноября 2024, 21:07
Глушитель убил слесаря в Карелии
Несчастный случай на предприятии расследует трудовая инспекция
Слесарь погиб при выполнении работ в Карелии. Трагедия произошла с работником сервисного локомотивного депо «Петрозаводск» филиала «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис». Мужчина погиб. Несчастный случай расследует трудовая инспекция.
Пока, предварительно известно, что рабочий ремонтировал тепловоз. Мужчина находился под глушителем, и в какой-то момент он упал на него.
«Сотрудник был зажат между крышей тепловоза и глушителем, с последующим смертельным исходом», - прокомментировали предварительные выводы в инспекции.
Расследование произошедшего продолжается. // фото «Петрозаводск говорит»