Автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу

Девушке досталось в слетевшем с дороги и приземлившемся на крышу автомобиле. Повреждения получила 23-летняя пассажир.

Дорожный инцидент произошел ночью 31 октября в Олонецком районе в поселке Ильинский.

В версии дорожных полицейских – 33-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением. Итог – съезд в кювет и опрокидывание на крышу. Проверку проводят в ГАИ. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии