01 ноября 2024, 18:09
Автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу
В ночной аварии в Ильинском досталось девушке-пассажиры
Девушке досталось в слетевшем с дороги и приземлившемся на крышу автомобиле. Повреждения получила 23-летняя пассажир.
Дорожный инцидент произошел ночью 31 октября в Олонецком районе в поселке Ильинский.
В версии дорожных полицейских – 33-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением. Итог – съезд в кювет и опрокидывание на крышу. Проверку проводят в ГАИ. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии