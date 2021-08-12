Автомобиль «Лада» сбил выбежавшую на дорогу семилетнюю девочку

Ребенок пострадал в результате аварии в столице Карелии. Дорожный инцидент случился 11 августа в 18:43 в районе дома №9 по бульваре Интернационалистов, сообщили в ГИБДД.

Автомобиль «Лада» под управлением 42-летней женщины наехал на семилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных машин. Девочка получила травмы. (фото beta.nv86.ru)