12 августа 2021, 10:50
Происшествия

Мужчина украл у фермера металл и пики для сбора сена

Полиция возбудила уголовное дело о краже, фигурантом которого стал ранее судимый 52-летний житель Карелии

Фигурантом уголовного дела о краже стал 52-летний житель Прионежского района. Его заподозрили в хищении металлических конструкций у 56-летнего фермера. О преступлении рассказали в МВД.

Оперативники установили, что ночью подозреваемый похитил с территории фермерского хозяйства металлоконструкции общей стоимостью 24 200 рублей. Колесный диск и швеллер подозреваемый в краже успел сбыть, а оставшиеся две пики для сбора сена он отдал полиции.

Ранее судимый житель Карелии признал вину и раскаялся. Тем не менее ему предстоит понести наказание. (фото www_slon_pics, pixabay.com)

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новости Карелии
Кража
металл
фермерское хозяйство
Полиция