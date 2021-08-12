Стали известны подробности ДТП с детьми на «Сортавале»

В результате серьезной аварии, случившейся днем 11 августа в Лахденпохском районе, пострадали восемь человек. В их числе было трое детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Согласно уточненным данным, 43-летний житель Петербурга на «Шкода Октавиа» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. При совершении этого маневра он врезался в «Датсун», который ехал навстречу.

ДТП произошло в 13:40 на 165-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала».

Среди пострадавших - 33-летний водитель «Датсун» и четыре его пассажира. Это 17-летний подросток и мужчины 19, 38, 64 лет. Все они - жители Ленинградской области.

Пострадали и пассажиры «Шкоды» - 42-летняя женщина и девочки 10 и 16 лет, они жители Петербурга. // Фото: Госавтоинспекция Карелии