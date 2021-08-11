Жесткая аварии произошла сегодня днем на трассе «Сортавала» в Карелии

Авария с участием легковых автомобилей произошла сегодня днем на федеральной трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе. В 15:10 спасатели привлекались для ликвидации ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, на магистрали столкнулись «Датсун» и «Шкода». Среди участников аварии есть дети и подростки - 10, 16 и 17 лет.

Информация о пострадавших и характере травм уточняется. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются. (фото источника)