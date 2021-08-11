Стрелявший по мужчине житель Карелии предстанет перед судом

Житель Карелии, выстреливший в мужчину из пневматического оружия, предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда.

Инцидент случился 27 июня в Беломорске, рассказали в СУ СК. 35-летний обвиняемый находился на территории гаражного кооператива. В руках у мужчины была пневматическая винтовка. По версии следователей, он из хулиганских побуждений выстрелил в сторону мужчины. При этом, как полагают следователи, обвиняемый осознавал, что мужчина находился в непосредственной близости от выбранной мишени. Причиненный потерпевшему вред оказался тяжким.

Уголовное дело поступило в суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. (фото bri-klenner, pixabay.com)