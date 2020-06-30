Автомобиль «Ауди» грубо нарушил ПДД в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Карелии ищет очевидцев нарушения правил дорожного движения в центре Петрозаводска, сообщается в паблике автодорожного ведомства.

«Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту публикации в средствах массовой информации видео, содержащего признаки административного правонарушения, допущенного водителем автомобиля «Ауди», 27 июня в 21.50 на перекрестке пр. Ленина – ул. Антикайнена»,

– говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля «Ауди». Всех кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.