Автобусы в Карелии отменяются из-за нехватки пассажиров

В ГУП РК «Карелавтотранс» сообщили о временных изменениях в расписании. Информация появилась в официальном паблике предприятия.

Так, с 25 января отменяются рейс из Петрозаводска в Пудож отправлением в 7:30 утра, а также рейс из Пудожа в Петрозаводск, который выходит в это же время. Оба автобуса следовали через Медвежьегорск.

Отмену рейсов на предприятии объяснили снижением пассажиропотока. // Фото: freepik.com / Wirestock