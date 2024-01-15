15 января 2024, 18:03
Автобусы в Карелии отменяются из-за нехватки пассажиров
В ГУП РК «Карелавтотранс» объявили об изменениях в расписании
В ГУП РК «Карелавтотранс» сообщили о временных изменениях в расписании. Информация появилась в официальном паблике предприятия.
Так, с 25 января отменяются рейс из Петрозаводска в Пудож отправлением в 7:30 утра, а также рейс из Пудожа в Петрозаводск, который выходит в это же время. Оба автобуса следовали через Медвежьегорск.
Отмену рейсов на предприятии объяснили снижением пассажиропотока. // Фото: freepik.com / Wirestock