Автобусы пойдут чуть позже из-за ремонта дорог

В расписании нескольких пригородных автобусных рейсов произошли изменения. По измененному расписанию рейсы №130 и 138 будут ходить с пятницы, 23 июня. Изменения вызваны дорожными работами.

«Карелавтотранс» предупредил, что автобус №138 «Петрозаводск - Спасская Губа через Кончезеро» вместо 10:20 будет отправляться в 10:30.

Рейс №130 «Петрозаводск - ст. Шуйская через Лучевое-2» вместо 09:20 будет выполняться в 10:00.

Также в выполнении пригородных и междугородных рейсов возможны задержки. // фото unsplash.com