Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Карелии

В пятницу, 23 июня, в Карелии пройдет Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в региональном Управлении труда и занятости.

Мероприятие объединит тех, кто ищет работу или хочет сменить место деятельности и работодателей. Главные события ярмарки вакансий пройдут в Петрозаводске. На открытии ярмарки будут чествовать трудовые династии и молодых успешных предпринимателей.

Встречи работодателей и соискателей пройдут сразу в нескольких локациях:

- с 10.00 до 13.00 в администрации Петрозаводска пройдет открытый отбор кадров со стороны работодателей,

- с 9.00 до 17.00 пройдут встречи на второй площадке ярмарки в Петрозаводске, на Фабрике процессов республики на ул. Калинина, 41,

- с 14.00 в Кадровом центре на ул. Кирова, 25 продолжатся кадровые отборы, встречи и консультации.

«На ярмарке ведущие промышленные, системообразующие, градообразующие предприятия, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса республики представят свои вакансии. На мероприятиях ярмарки можно узнать о государственных мерах поддержки, о профессиональном обучении, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Можно пройти тестирование на профессиональные компетенции, получить помощь в составлении резюме и подготовиться к собеседованию», – рассказали в Управлении труда и занятости Карелии.

Также на ярмарке пройдет семинар на тему «Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда» и круглый стол «Форум работающей молодежи – создаем будущее Карелии». В них будут задействованы работодатели, представители исполнительной власти, профсоюзы и образовательные организации.

Все подробности и условия работы можно узнать непосредственно у работодателей. // фото Управления труда и занятости Карелии