Автобусы перестанут ездить из Калевалы в Кемь

Автобусы по маршруту Калевала-Кемь-Калевала курсируют последние дни. Об этом пассажиров предупредили власти Калевальского района. Пассажирские перевозки приостановят с 31 августа на осенне-зимний период.

«А зимой, что не возить? Дорога укатана. Осенью понятно-из-за луж ям не увидишь», - отреагировали пользователи паблика.

«Пусть бы ходил круглый год, народ бы привык и пользовался. Вон уже от Калевалы до Куусиниеми отличная дорога сделана и работы продолжаются!» - написала еще одна пользовательница, добавив, что не все могут выдержать десять часов поездки в маршрутке. // фото freepik.com