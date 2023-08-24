24 августа 2023, 19:57
Автобусы перестанут ездить из Калевалы в Кемь
Перевозки не будут выполняться ни осенью, ни зимой
Автобусы по маршруту Калевала-Кемь-Калевала курсируют последние дни. Об этом пассажиров предупредили власти Калевальского района. Пассажирские перевозки приостановят с 31 августа на осенне-зимний период.
«А зимой, что не возить? Дорога укатана. Осенью понятно-из-за луж ям не увидишь», - отреагировали пользователи паблика.
«Пусть бы ходил круглый год, народ бы привык и пользовался. Вон уже от Калевалы до Куусиниеми отличная дорога сделана и работы продолжаются!» - написала еще одна пользовательница, добавив, что не все могут выдержать десять часов поездки в маршрутке. // фото freepik.com